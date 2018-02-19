Дзюдоисты Тюмени стали лучшими на областной спартакиаде

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Дзюдоисты из Ленинского административного округа Тюмени в общекомандной борьбе одержали победу в 1 группе XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области по дисциплине "дзюдо". Соревнования проходили в Нижней Тавде 18 февраля.

На втором месте в этой же группе оказались спортсмены из Тобольска, на третьем – команда Калининского АО Тюмени. Среди школьников 2 группы победителями стали спортсмены Нижнетавдинского района, на второй и третьей строчках расположились дзюдоисты из Ишимского и Голышмановского районов соответственно.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов 2001-2003 г.р., 18 команд разных весовых групп.