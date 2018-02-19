Тюменским лыжникам присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России"

Денис Спицов и Александр Большунов стали заслуженными мастерами спорта/фото Федерация лыжных гонок России

Лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову, выступающим в составе сборной страны на Олимпиаде в Пхенчхане, присвоены почетные звания "Заслуженный мастер спорта России".

Приказы, подписанные министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым, опубликованы на сайте Минспорта РФ.

Денис Спицов/фото Федерация лыжных гонок России

Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в индивидуальном спринте "классикой". Денис Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Кроме того, оба спортсмена принимали участие в мужской эстафете, где стали серебряными призерами, сообщает пресс-служба ЦСП72.