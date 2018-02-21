up

21.02.2018 среда

USD 56,5201

EUR 69,8928

В Тюмени -9..-11 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Банк "Открытие" станет партнером национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Цифровая экономика"

19:44 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Банк "Открытие". Фото ЗСФ банка "Открытие"

Банк "Открытие" станет партнером национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Цифровая экономика".

С таким предложением в ходе заседания попечительского совета национальной премии "Бизнес-успех" под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова выступила член правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

12 февраля первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов провел заседание попечительского совета национальной премии "Бизнес-успех", ключевой темой которого стала популяризация малого и среднего предпринимательства в стране. Участники обсудили комплекс мер поддержки МСП, обеспечивающих необходимые условия для повышения национального уровня бизнес-активности.

Член правления банка "Открытие" Надия Черкасова представила новую номинацию национальной премии "Бизнес-успех", которая получила название "Цифровая экономика". Надия Черкасова отметила, что в связи с меняющимися запросами рынка и технологическими изменениями в последние годы взят курс на цифровизацию экономики России.

"Важнейшая задача, созвучная нашей динамичной эпохе и цели премии "Бизнес-успех", — поиск новых практик и поддержка проектов, направленных на инновации и решения в области цифровой экономики. Сегодня очевидно, что это тот сегмент, в котором число предпринимателей растет наиболее активно, а дистанционные каналы и сфера digital привлекательны в первую очередь тем, что упрощают и ускоряют бизнес-процессы в малом и среднем бизнесе", — сказала Надия Черкасова.

Участники совещания сошлись во мнении, что новая номинация поможет бизнесменам преодолеть барьеры на пути к цифровой экономике и будет способствовать появлению инновационных проектов в этом приоритетном направлении развития предпринимательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: банк Открытие

Последние новости

20:56 В Китае для мониторинга свиней привлекут искусственный интеллект
20:10 В Челябинске создадут монумент метеориту Фото
19:44 Банк "Открытие" станет партнером национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Цифровая экономика"
19:12 В Когалыме задержали похитительницу духов
18:38 В Сургуте сотрудники ГИБДД брали взятки
18:30 Вопросы своевременной выплаты зарплаты находятся на постоянном контроле правительства области
18:05 Выборы в студсовет стартовали в Тюменской области
17:54 21 февраля - события дня
17:43 Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"
17:32 Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Вопросы своевременной выплаты зарплаты находятся на постоянном контроле правительства области

В Тюменской области налоговики войдут в экспертный совет по инвестпроектам

Первая в этом году тюменская семья с тройней получит деньги на квартиру

Политика

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

В Тюмени представили принципиально новые подходы к господдержке инвестиционных проектов

В Тюмень прибыли международные наблюдатели из Германии и Великобритании

Экономика

Банк "Открытие" станет партнером национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Цифровая экономика"

Игорь Веретенников: ценообразование на авиабилеты непрозрачно

"Транснефть-Сибирь" завершила работы по расширению производственного комплекса ТРМЗ

Общество

В Китае для мониторинга свиней привлекут искусственный интеллект

В Челябинске создадут монумент метеориту

Выборы в студсовет стартовали в Тюменской области

Спорт

Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"

В регионе определили самые сильные школы

Тюменские студенты возьмут в руки теннисные ракетки

Происшествия

В Когалыме задержали похитительницу духов

В Сургуте сотрудники ГИБДД брали взятки

В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+