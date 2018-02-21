Банк "Открытие" станет партнером национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Цифровая экономика"

Банк "Открытие". Фото ЗСФ банка "Открытие"

Банк "Открытие" станет партнером национальной премии "Бизнес-успех" в номинации "Цифровая экономика".

С таким предложением в ходе заседания попечительского совета национальной премии "Бизнес-успех" под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова выступила член правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

12 февраля первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов провел заседание попечительского совета национальной премии "Бизнес-успех", ключевой темой которого стала популяризация малого и среднего предпринимательства в стране. Участники обсудили комплекс мер поддержки МСП, обеспечивающих необходимые условия для повышения национального уровня бизнес-активности.

Член правления банка "Открытие" Надия Черкасова представила новую номинацию национальной премии "Бизнес-успех", которая получила название "Цифровая экономика". Надия Черкасова отметила, что в связи с меняющимися запросами рынка и технологическими изменениями в последние годы взят курс на цифровизацию экономики России.

"Важнейшая задача, созвучная нашей динамичной эпохе и цели премии "Бизнес-успех", — поиск новых практик и поддержка проектов, направленных на инновации и решения в области цифровой экономики. Сегодня очевидно, что это тот сегмент, в котором число предпринимателей растет наиболее активно, а дистанционные каналы и сфера digital привлекательны в первую очередь тем, что упрощают и ускоряют бизнес-процессы в малом и среднем бизнесе", — сказала Надия Черкасова.

Участники совещания сошлись во мнении, что новая номинация поможет бизнесменам преодолеть барьеры на пути к цифровой экономике и будет способствовать появлению инновационных проектов в этом приоритетном направлении развития предпринимательства.