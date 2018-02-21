Теннисистки ТИУ стали обладателями Кубка России

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Женская сборная ТИУ стала лидером Кубка России по настольному теннису среди студентов, который проходил в Бердске Новосибирской области. Мужская команда вуза заняла второе место.

За кубок соревнований сражались девять мужских и восемь женских команд из высших учебных заведений Челябинска, Тюмени, Ижевска, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Красноярска, Новосибирска, Самары.

В женском первенстве сборная ТИУ стала чемпионом Кубка России, оставив позади сборную команду СГУГИТ (Новосибирск), обыграв их в финале со счетом 4:2.

В мужском командном первенстве победу одержала команда Южно-Уральского государственного университета из Челябинска, выиграв у команды из Тюменского индустриального университета со счетом 4:3. Третье место заняла сборная команда ПГУТИ (Самара), сообщает пресс-служба ТИУ.