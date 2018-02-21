Владимир Якушев: МФЦ значительно упростили получение госуслуг

Фото ГАУ ТО "МФЦ"

Более миллиона двухсот тысяч человек обратились в многофункциональные центры Тюменской области в 2017 году. Это в два раза больше, чем в 2015 году (532 тыс. 939 обращений).

О результатах деятельности МФЦ по итогам прошлого года проинформировала главу региона Владимира Якушева заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Татьяна Костарева на президиуме регионального правительства.

Качеству и эффективности работы МФЦ особое внимание уделяет президент России Владимир Путин. "Этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано. Мнение и пожелания посетителей должны стать основной для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров", - подчеркнул глава государства.

В Тюменской области действуют 30 МФЦ в городах и районах, в том числе девять - в Тюмени. Работают 434 окна приема заявителей. Здесь оказывают 216 услуг, на 36 больше, чем в 2016 году.

По словам Татьяны Костаревой, среди самых востребованных: госуслуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. На нее приходится каждое третье обращение. На втором месте госуслуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, на третьем - установление страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

"Время и качество - главные параметры оценки и показатели эффективности работы МФЦ", - подчеркнула Татьяна Костарева и обозначила проблемные вопросы в деятельности многофункциональных центров, предлагаемые пути их решения. Она пояснила, что по итогам прошедшего года среднее время ожидания по всем филиалам МФЦ в целом приближено к нормативу 15 минут, но регистрируются периоды, когда время ожидания значительно его превышает по объективным и зачастую непрогнозируемым причинам. Для сокращения времени ожидания увеличивается количество окон приема, упрощаются порядки предоставления услуг, вводится электронный способ обращения за госуслугами. Многие их виды граждане могут самостоятельно получить через портал государственных услуг. Преимущества (скорость оказания услуги, скидка 30 % на пошлину и прочее) и простоту такого обращения объясняют сотрудники МФЦ, показывают, как это сделать, регистрируют граждан на портале. Также в МФЦ для самостоятельного обращения за услугами есть гостевые компьютеры. Только в декабре 2017 года ими воспользовались более шести с половиной тысяч человек.

Работают МФЦ и над повышением качества приема документов. Их специалисты должны быть универсальны и уметь принимать документы по всем 216 видам услуг. Для этого организованы постоянные обучающие семинары.

В прошедшем году для увеличения скорости предоставления одной из востребованных услуг - выдаче электронной транспортной карты - внедрена автоматизированная система взаимодействия МФЦ с едиными информационными базами учащихся и Пенсионного фонда.

Информационная система МФЦ без участия сотрудников отправляет необходимые запросы в базы данных, а также задания на изготовление карты в случае положительного решения. В 2016 году эта услуга предоставлялась в течение 10 рабочих дней, в 2017 году в три раза быстрее, в течение трех дней, сейчас на это требуется восемь секунд. В планах использовать такой современный формат и в предоставлении еще ряда подобных услуг. Также есть возможность получения этой услуги в электронном виде, по заявлению, поданному через портал госуслуг. В прошлом году кратно увеличилось число граждан, которые воспользовались этим сервисом.

Среди главных приоритетов на предстоящий год Татьяна Костарева обозначила дальнейшее увеличение количества окон приема, упрощение порядка предоставления услуг: автоматизация и оптимизация процессов, повышение грамотности специалистов МФЦ, улучшение качества предоставляемых услуг. "Наша задача-максимум сделать так, чтобы не только среднее время соответствовало нормативу в 15 минут, а каждый человек, пришедший в МФЦ, ожидал получения услуги не более 15 минут. Мы благодарим всех граждан за отзывы о работе наших центров. Любую жалобу воспринимаем как установку к дальнейшему действию. Они дают понимание, какие процессы выстроены неэффективно", - резюмировала Татьяна Костарева.

Губернатор Владимир Якушев отметил, что МФЦ значительно упростили получение госуслуг. "Важно продолжать эту работу и оперативно находить решения проблемных вопросов. В городах необходимо увеличивать число окон приема, продолжать обучение сотрудников, так как происходит естественная сменяемость специалистов. Самое главное - человек должен вовремя и качественно получить необходимую услугу. С каждым годом на МФЦ будет возлагаться все больше задач. Эта сеть помогает приблизить предоставление различных услуг и сервисов гражданину", - высказал мнение Владимир Якушев.