В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора коммерческой организации, обвиняемого в невыплате заработной платы, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, директор компании "Стройреконструкция" четыре месяца не выплачивал заработную плату в полном объеме девяти сотрудникам организации. Общая сумма долга составила более 3 млн рублей.

Кроме того, в августе 2015 года обвиняемый совершил хищение 80 тыс. рублей, принадлежащих заместителю директора общества, под видом заключения договора займа от имени компании "Стройреконструкция".

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.