Тюменские производители расширяют сотрудничество с крупными торговыми сетями

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68 новых поставщиков из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской области в 2017 году пополнили своей продукцией ассортимент одной из ведущих рознич­ных российских компаний X5 Retail Group. А доля товаров местных производителей в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" превысила 30%.

Более 13 лет назад одним из таких производителей, заключивших договор на поставку продукции с Х5 Retail Group, стала Боровская птицефабрика. И с тех пор бизнес пошел в гору. История этого взаимодействия опровергает сложившийся стереотип о том, что попасть на полки крупнейших игроков ритейла сложно.

"Мы начинали сотрудничество с поставок яиц в столичный регион, потом пришли на рынок Нижнего Новгорода, Самары. Через несколько лет наша продукция появилась в Челябинске, Перми, Екатеринбурге,- рассказывает коммерческий директор ОАО "Птицефабрика "Боровская" " Дамир Юмачиков. - Условия сотрудничества очень простые: к поставщикам предъявляются два ключевых требования: во-первых, производство качественных и безопасных для потребления продуктов питания, отвечающих всем требованиям ХАССП, во-вторых, надежность и своевременность поставок".

Как и все партнеры X5, компания периодически проходит аудиты со стороны ритейлера, последний состоялся в конце 2017 года и подтвердил полное соответствие критериям федеральных торговых сетей. Качество продукции, производственные процессы и ценообразование даже у постоянных партнеров регулярно подвергаются оценке, так как компания, претендующая на лидерство на розничном рынке, жестко следит за тем, что попадает на полки магазинов и отвечает своей репутацией перед посетителями. Это заставляет поставщиков работать над своей эффективностью.

Более того, ритейлер никогда не принимает никаких решений в одностороннем порядке.

"Мы постоянно находимся в диалоге, обсуждаем все вопросы – от производственных до дизайна упаковки. И всегда находим компромиссное решение, - подчеркивает Дамир Юмачиков. – Любой наш запрос встречает быструю и грамотную реакцию со стороны представителей ритейлера".

Для регионального производителя сотрудничество с торговыми сетями выгодно по нескольким причинам – это способствует увеличению товарооборота и расширению географии поставок.

"Крупным региональным компаниям, подобным нашей, и тем более небольшому бизнесу нужно искать и находить пути взаимодействия с лидерами рынка. Наша история – пример взаимовыгодного партнерства. Оно проверено временем. Со стороны X5 мы видим надежность и полное выполнение всех обязательств, которые берет на себя ритейлер", - говорит Дамир Юмачиков.

В ближайшей перспективе подобных историй успеха должно быть еще больше: в 2017 году еще 23 товаропроизводителя из Тюменской области начали сотрудничество с Х5. Тюменцы, так же как и поставщики Свердловской области, третий год подряд возглавляют список наиболее активных партнеров ритейлера в Уральском федеральном округе.

Для региональных компаний сотрудничество с лидерами отрасли - это возможность роста, для покупателей – дополнительный стимул к совершению покупок, ведь более половины населения области убеждены, что "тюменское" означает "лучшее". Такой результат показал опрос жителей региона, проведенный осенью 2017 года Центром социального проектирования "Платформа". По результатам того же исследования, горожане голосуют за расширение ассортимента товаров местного производства на прилавках сетевых магазинов. Положительную оценку появлению новых универсамов дают 68% опрошенных.

"Несмотря на распространенные стереотипы, население видит преимущества в приходе федеральных сетевых магазинов в город. Это широкий ассортимент товаров в одном месте (63%), экономия временных и финансовых ресурсов (46%), появление рабочих мест (25%) – новые возможности, связанные с развитием крупного ритейла", - подчеркнул генеральный директор ЦСП "Платформа" Алексей Фирсов.

По итогам 2017 года, доля продаж в сетевых универсамах и супермаркетах в России возросла до 27% и, по прогнозам экспертов, на этом не остановится. Поэтому расширение пула поставщиков – одна из актуальных задач для ритейлера. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло, благодаря концепции многоформатной торговля и производителей в регионе есть несколько путей для развития их бизнеса.

"Области, безусловно, нужны разные форматы торговли. Создание фирменных магазинов позволит местным производителям играть по собственным правилам, а тем, кто хочет присутствовать в крупных сетевых магазинах - существенно увеличить объемы продаж и расширить производство, тем самым обеспечив работой жителей региона", - считает Лариса Невидайло.

Узнать о требованиях к качеству, а также уточнить другие вопросы сотрудничества с "Пятерочкой", "Перекрестком" и "Каруселью" производители могут, участвуя в деловых форумах "Диалог Х5". Программа стартовала в 2015 году. В прошлом году проведено семь таких мероприятий, в том числе в рамках открытия распределительного центра X5 в Екатеринбурге. Для производителей проводят презентацию торговой сети, рассказывают о работе с поставщиками, разъясняют требования к поставкам продукции. Как отметил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, такие встречи свидетельствует о взаимной заинтересованности торговых сетей и тюменских поставщиков.

"Торговые сети начали требовать от производителей вводить стандарт качества. Со стороны производителей были возмущения, что так работать сложно, но теперь все говорят спасибо за то, что их научили выполнять обязательства", - сказал Андрей Пантелеев.

Продукция более 5 тыс. поставщиков представлена сегодня в российских магазинах торговых сетей X5, более 1 тыс. появились в 2017 году. Новые производители пополнили ассортимент в категориях повседневного спроса, таких как молочная и мясная гастрономии, рыбная продукция, сыры, овощи и фрукты, бакалея и других. Лидеры рынка намерены продолжать развитие в интересах покупателей, и делать это вместе с региональными компаниями.

Татьяна Ковалева