Дмитрий Губерниев: мы проведем лучший этап Кубка мира по биатлону

Денис Спицов и Александр Большунов. Фото Федерации лыжных гонок России

Церемония закрытия Олимпийских игр - 2018 прошла в южнокорейском Пхенчхане.

17 наград завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх, соревновательная программа которых завершилась в 25 февраля.

В активе россиян, которые выступали в Пхенчхане под олимпийским флагом в статусе "олимпийские атлеты из России" (OAR), две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград, сообщает РИА "Новости".

Медали высшего достоинства выиграли фигуристка Алина Загитова (одиночное женское катание) и мужская сборная России по хоккею.

Серебро завоевали: лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (эстафета 4х10 км), Александр Большунов в гонке на 50 км, Денис Спицов и Александр Большунов в командном спринте, фигуристка Евгения Медведева (одиночное женское катание), сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях (Евгения Медведева и Алина Загитова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев), скелетонист Никита Трегубов.

Бронзовыми призеры стали: лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская (эстафета четыре на пять км), Юлия Белорукова (индивидуальный спринт), Денис Спицов (индивидуальная гонка на 15 км), Андрей Ларьков (гонка на 50 км), Александр Большунов (индивидуальный спринт), фристайлисты Илья Буров (лыжная акробатика) и Сергей Ридзик (ски-кросс), конькобежка Наталья Воронина (5 тыс. м), шорт-трекист Семен Елистратов (1 тыс. 500 м).

Как отметил во время трансляции церемонии награждения Олимпийских игр спортивный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, российские атлеты показали потрясающие результаты на Олимпиаде в Корее. Он отметил, что в российской "Жемчужине Сибири" умеют готовить лыжников.

"Мы проведем лучший этап Кубка по биатлону. "Жемчужина Сибири" и команда Владимира Якушева мастерство покажет по полной. Добро пожаловать всем в Россию. А тем, кто не приедет - ну и ладно", - сказал он.

Напомним, девятый этап Кубка мира по биатлону 2017-2018 сезона пройдет с 19 по 25 марта 2018 года в Тюмени. Традиционно состязания состоятся в центре "Жемчужина Сибири". На соревнования приедут тысячи болельщиков со всех регионов страны, а также фанаты этого вида спорта из-за рубежа.

Лина Орлова