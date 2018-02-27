Банда из Нижневартовска пойдет по суд за хищение нефти

Прокуратура Югры

Группу лиц, виновных в покушении на хищение нефти, осудили в Нижневартовском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в апреле 2017 года четверо мужчин несанкционированно врезались в нефтепровод предприятия "Славнефть-Мегионнефтегаз". Злоумышленники перекачивали нефть в цистерну автомобиля.

При хищении нефти мужчин задержали сотрудники полиции. Предотвращен ущерб нефтедобывающей компании на сумму более 300 тыс. рублей.

Суд признал подсудимых виновными, назначив наказание в виде лишения свободы от года до двух лет в исправительной колонии общего режима.