Банк России объявляет набор слушателей летней макроэкономической школы

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Банк России открывает прием заявок на участие в однодневном интенсивном образовательном курсе по макроэкономике, основам денежно-кредитной политики, принципам функционирования финансовых рынков для магистрантов, молодых ученых и преподавателей экономики. Занятия пройдут в Санкт-Петербурге 5 июня.

Как сообщает пресс-служба Банка России, отбор слушателей будет осуществляться по результатам тестирования и конкурса портфолио, которое может включать авторские и написанные в соавторстве научные статьи и публикации по экономической тематике, реализованные исследовательские проекты. Желающим стать учениками летней школы необходимо заполнить анкету, и направить ее вместе со своими работами на адрес до 30 марта включительно.

Учеников школы ждет насыщенная программа: лекции экспертов Банка России, интерактивные занятия, культурные мероприятия, а также посещение в качестве наблюдателей научной конференции Банка России и XXVII международного финансового конгресса, которые пройдут в северной столице с 6 по 8 июня. Обучение в школе бесплатное. Его цель – повышение уровня знаний молодых ученых – экономистов.