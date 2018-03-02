Жительница Тюмени прописала в своей квартире около пятидесяти мигрантов

Фото следственного комитета РФ

42-летняя жительница Тюмени обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Следствие установило, что с 12 по 19 декабря 2017 года через МФЦ тюменка направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в квартиру, где проживала с мужем и тремя детьми, 48 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом женщина не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.