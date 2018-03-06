Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

фото: пресс-служба губернатора

Дорожную карту по разрешению ситуации с домом по адресу Беляева, 23 в Тюмени обсудил с участниками долевого строительства губернатор Владимир Якушев. Встреча состоялась 6 марта.

Глава региона заверил людей, что вопрос находится на постоянном контроле правительства региона, областной и генеральной прокуратуры, а также лично заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева.

Заместитель губернатора Евгений Заболотный проинформировал дольщиков, что уже 12 марта эксперты приступят к дополнительному обследованию здания на предмет его надежности.

"Экспертиза продлится не менее двух месяцев, - пояснил он. - Сначала будет изучено состояние грунтов, а затем проверят стабильность и безопасность конструкции".

Если экспертиза вынесет решение о полной безопасности дома, начнется его достройка, на это потребуется не менее 20 миллионов рублей. По расчетам специалистов, объект будет введен в эксплуатацию 1 сентября 2018 года.

"Вне зависимости от выводов экспертизы, участников долевого строительства не оставим без поддержки. Будем помогать с вводом в эксплуатацию либо займемся расселением", - подчеркнул губернатор Владимир Якушев.

В мае Владимир Якушев предложил провести еще одну встречу по итогам экспертизы, чтобы скоординировать дальнейшие совместные действия.

"Ситуация тяжелая для всех, но у правительства региона есть опыт решения проблем участников долевого строительства, и с этим случаем мы сообща справимся и обязательно добьемся позитивного результата. Люди будут жить в своих комфортных и безопасных квартирах", - резюмировал губернатор.

Напомним, что застройщиком жилого дома является ООО "Новый город - Инвест+". Вся необходимая разрешительная документация для строительства застройщиком оформлена. В 2015 году в рамках государственного строительного надзора специалистами главного управления строительства Тюменской области выявлен крен 14-этажной секции здания. Застройщику выдано предписание об устранении нарушений, в том числе о необходимости приведения основания дома в соответствие с нормативными требованиями. За нарушения градостроительного законодательства застройщик привлечен к административной ответственности.

В целях выполнения работ по устранению крена здания застройщиком был заключен договор со специализированной организацией - ООО "ГЕОФОНД+". Работы выполнены. ООО "ГЕОФОНД+" осуществлено обследование строительных конструкций, оснований и фундаментов здания, проведены инженерно-геологические изыскания. В соответствии с заключением ООО "ГЕОФОНД+" от 10.02.2017 несущие, ограждающие конструкции и фундаменты дома находятся в нормативном техническом состоянии. Дом имеет высокую степень строительной готовности. Вместе с тем, застройщиком до настоящего времени не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ).

В настоящее время в Арбитражном суде Тюменской области рассматривается гражданское дело по иску ООО "Новый город – Инвест+" о взыскании убытков в связи с креном здания. В целях недопущения нарушения прав граждан - участников долевого строительства дома - главное управление строительства Тюменской области вступило в участие в деле в качестве третьего лица.

В рамках судебного разбирательства определением суда от 5 марта 2018 года назначена повторная экспертиза, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о безопасности построенного дома и возможности ввода его в эксплуатацию.

Ситуация со строительством дома находится на особом контроле главного управления строительства Тюменской области, органов прокуратуры. Граждане регулярно информируются о ситуации в ходе проводимых с ними личных встреч и в ответах на письменные обращения.