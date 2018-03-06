up

6.03.2018 вторник

USD 57,1

EUR 70,1702

В Тюмени -8..-10 С 10 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

18:45 06 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: пресс-служба губернатора

Дорожную карту по разрешению ситуации с домом по адресу Беляева, 23 в Тюмени обсудил с участниками долевого строительства губернатор Владимир Якушев. Встреча состоялась 6 марта.

Глава региона заверил людей, что вопрос находится на постоянном контроле правительства региона, областной и генеральной прокуратуры, а также лично заместителя генерального прокурора России Юрия Пономарева.

Заместитель губернатора Евгений Заболотный проинформировал дольщиков, что уже 12 марта эксперты приступят к дополнительному обследованию здания на предмет его надежности.

"Экспертиза продлится не менее двух месяцев, - пояснил он. - Сначала будет изучено состояние грунтов, а затем проверят стабильность и безопасность конструкции".

Если экспертиза вынесет решение о полной безопасности дома, начнется его достройка, на это потребуется не менее 20 миллионов рублей. По расчетам специалистов, объект будет введен в эксплуатацию 1 сентября 2018 года.

"Вне зависимости от выводов экспертизы, участников долевого строительства не оставим без поддержки. Будем помогать с вводом в эксплуатацию либо займемся расселением", - подчеркнул губернатор Владимир Якушев.

В мае Владимир Якушев предложил провести еще одну встречу по итогам экспертизы, чтобы скоординировать дальнейшие совместные действия.

"Ситуация тяжелая для всех, но у правительства региона есть опыт решения проблем участников долевого строительства, и с этим случаем мы сообща справимся и обязательно добьемся позитивного результата. Люди будут жить в своих комфортных и безопасных квартирах", - резюмировал губернатор.

Напомним, что застройщиком жилого дома является ООО "Новый город - Инвест+". Вся необходимая разрешительная документация для строительства застройщиком оформлена. В 2015 году в рамках государственного строительного надзора специалистами главного управления строительства Тюменской области выявлен крен 14-этажной секции здания. Застройщику выдано предписание об устранении нарушений, в том числе о необходимости приведения основания дома в соответствие с нормативными требованиями. За нарушения градостроительного законодательства застройщик привлечен к административной ответственности.

В целях выполнения работ по устранению крена здания застройщиком был заключен договор со специализированной организацией - ООО "ГЕОФОНД+". Работы выполнены. ООО "ГЕОФОНД+" осуществлено обследование строительных конструкций, оснований и фундаментов здания, проведены инженерно-геологические изыскания. В соответствии с заключением ООО "ГЕОФОНД+" от 10.02.2017 несущие, ограждающие конструкции и фундаменты дома находятся в нормативном техническом состоянии. Дом имеет высокую степень строительной готовности. Вместе с тем, застройщиком до настоящего времени не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ).

В настоящее время в Арбитражном суде Тюменской области рассматривается гражданское дело по иску ООО "Новый город – Инвест+" о взыскании убытков в связи с креном здания. В целях недопущения нарушения прав граждан - участников долевого строительства дома - главное управление строительства Тюменской области вступило в участие в деле в качестве третьего лица.

В рамках судебного разбирательства определением суда от 5 марта 2018 года  назначена повторная экспертиза, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о безопасности построенного дома и возможности ввода его в эксплуатацию.

Ситуация со строительством дома находится на особом контроле главного управления строительства Тюменской области, органов прокуратуры. Граждане регулярно информируются о ситуации в ходе проводимых с ними личных встреч и в ответах на письменные обращения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , дольщики , Евгений Заболотный , жилое строительство , застройщики

Последние новости

19:36 Курорты Краснодарского края возглавили Топ-10 направлений отдыха на 8 Марта
19:12 The Rasmus выступит на сцене тюменской филармонии
19:00 Следком выяснит причины частичного обрушения тюменской многоэтажки
18:45 Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки
18:33 На кондитерской фабрике в Ишиме смонтируют новую производственную линию
18:21 Спасатели соревновались в навыках реагирования на ДТП Фото
18:16 Опыт реконструкции тюменских скверов перенимают по всей стране Фото
18:05 Участник легендарной команды "NaVi" проведет автограф-сессию на Tyumen Cyber Fest
17:54 7 марта - события дня
17:52 При обрушении балконов в тюменской пятиэтажке никто не пострадал Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Тюменцы получили помощь в приемной президента России

Политика

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Досрочное голосование началось в Голышмановском районе

Экономика

На кондитерской фабрике в Ишиме смонтируют новую производственную линию

Сорок участков дорог отремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"

Тюменские заготовительные кооперативы могут рассчитывать на льготные кредиты

Общество

Курорты Краснодарского края возглавили Топ-10 направлений отдыха на 8 Марта

The Rasmus выступит на сцене тюменской филармонии

Спасатели соревновались в навыках реагирования на ДТП

Спорт

Лыжник Андрей Выхин: золотая медаль - ступень к новым результатам

ФИФА выпустил ролик к ЧМ-2018

Мам с малышами ждет на занятия фитнесом тюменский спорторганизатор

Происшествия

Следком выяснит причины частичного обрушения тюменской многоэтажки

Тюменку осудят за содержание наркопритона

Уральский дальнобойщик продал часть груза в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+