В Винзилях застолье приятелей закончилось поножовщиной

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В поселке Винзили Тюменского района участковый уполномоченный полиции задержал 30-летнего местного жителя за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба УВМД России по Тюменской области, в дежурную часть поступило сообщение от работников медучреждения о том, что к ним за помощью обратился мужчина с колото-резаным ранением руки. Выехавший на место происшествия участковый уполномоченный полиции установил, что в вечернее время приятели распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, один из них схватил со стола нож и ударил потерпевшего.

Участковый уполномоченный установил личность и задержал подозреваемого. Ранее судимый, нигде официально не трудоустроенный, 30-летний житель села вину признал, в содеянном раскаялся.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.