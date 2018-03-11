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В Винзилях застолье приятелей закончилось поножовщиной

11:51 11 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото sledcom.ru

В поселке Винзили Тюменского района участковый уполномоченный полиции задержал 30-летнего местного жителя за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба УВМД России по Тюменской области, в дежурную часть поступило сообщение от работников медучреждения о том, что к ним за помощью обратился мужчина с колото-резаным ранением руки. Выехавший на место происшествия участковый уполномоченный полиции установил, что в вечернее время приятели распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, один из них схватил со стола нож и ударил потерпевшего. 

Участковый уполномоченный установил личность и задержал подозреваемого. Ранее судимый, нигде официально не трудоустроенный, 30-летний житель села вину признал, в содеянном раскаялся.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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