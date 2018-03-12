Движение по улице Герцена в Тюмени ограничено в связи с пожаром на Цветном бульваре

Фото пресс-службы Управления МЧС России по Тюменской области

Движение по ул. Герцена в Тюмени ограничено на участке от ул. Грибоедова до ул. Первомайской в связи с проведением работ по ликвидации последствий пожара в кафе "Дом еды" на Цветном бульваре. Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

Напомним, возгорание в кафе произошло в 4 часа 55 минут 12 марта. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области, пострадавших нет.

Евгений Бабенко