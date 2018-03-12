В Уватском районе снизилось количество коммунальных аварий

Фото: администрация Уватского района

В три раза сократилось количество длительных коммунальных аварий в Уватском районе. В осенне-зимний период 2017-2018 годов зарегистрированы только два случая остановки подачи тепла. Для сравнения: за этот же период в 2016-2017 годах зарегистрировано семь коммунальных аварий.

В селе Першино выполнен косметический ремонт местной котельной, которая отапливает школу, детский сад и дом культуры. "В ноябре поставили новый современный котел. Места занимает меньше, работает тише. В котельной оштукатурены и окрашены стены, поставлены пластиковые окна, устроены бетонные полы. Все это сделано для приведения помещения в нормативное состояние и улучшения условий труда операторов", – рассказал мастер коммунального предприятия Яков Медведев.

Работу отремонтированной котельной проверил глава района Сергей Путмин и остался доволен, сообщает администрация Уватского района.

Всего в 2017 году на повышение надежности и эффективности инженерных систем ЖКХ потрачен 21 млн 300 тыс. рублей. Отремонтированы автоматика ВОС в Горнослинкино, котельная в Красном Яре, водозабор в Осиннике, павильон раздачи воды населению в Ивановке, сети водо- и теплоснабжения в Увате, Алымке, Тугалово и Туртасе.