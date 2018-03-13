Ямалец отделался условным сроком за нападение на полицейского

sledcom.ru

Мужчину, виновного в избиении полицейского, осудили в Губкинском.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, пьяный мужчина на улице грубо толкнул плечом подростка, пытаясь спровоцировать конфликт. Юноша обратился за помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские предложили нарушителю проехать вместе для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ответ мужчина ударил головой в лицо полицейскому.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.