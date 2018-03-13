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Ямалец отделался условным сроком за нападение на полицейского

11:10 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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Мужчину, виновного в избиении полицейского, осудили в Губкинском.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, пьяный мужчина на улице грубо толкнул плечом подростка, пытаясь спровоцировать конфликт. Юноша обратился за помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские предложили нарушителю проехать вместе для прохождения медицинского освидетельствования на  состояние опьянения. В ответ мужчина ударил головой в лицо полицейскому.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

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Теги: драка , избиение , Ямал

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