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Завод по переработке картофеля начнет работать в 2019 году

16:16 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Строительство завода по переработке картофеля мощностью до 30 тыс. тонн сырья в год продолжается в Упоровском районе. Уже возведен каркас зданий, произведена частичная укладка кровли, стеновых панелей.

Основная отгрузка оборудование планируется на конец года. Новый завод планируется к запуску в 2019 году.

Он будет способен выпускать 15-17 тыс. тонн очищенного свежего и консервированного, подготовленного к кулинарной обработке картофеля различных видов в вакуумной или атмосферной упаковке со сроком хранения в холодильнике около трех месяцев.

Это первый завод подобного типа по переработке овощей в нашей стране. Реализация проекта позволит Тюменской области в ближайшем будущем выйти с сельскохозяйственной продукцией предприятия на экспорт, увеличить площади под посадку картофеля и упрочить позиции по его валовому сбору в РФ. На заводе планируется создать 50 новых рабочих мест.

Старт началу строительства будущего завода летом 2017 года дал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Строительство завода по переработке картофеля - знаковое событие не только для Упоровского района, но и для всей Тюменской области, а учитывая, что компания занимает ведущее место на рынке картофеля, это событие российского масштаба. Агрофирма КРиММ - современная высокотехнологичная компания. Она использует инновационные подходы, поэтому есть уверенность, что этот инвестпроект обязательно будет реализован, а продукция предприятия станет востребована потребителем",- считает глава региона.

Объем инвестиций в проект составляет более 1,2 млрд рублей. Эта сумма включает строительство мощностей по переработке продукции, приобретение высокотехнологичного оборудования, покупку техники и оборудования для полевых работ, связанных с необходимым увеличением (на 800 га) площадей агрофирмы КРиММ, занятых картофелем, для бесперебойного снабжения сырьем строящегося завода.

Инвестиционный проект реализуется при поддержке регионального правительства и администрации Упоровского района,  оказывается комплексная государственная поддержка и административное сопровождение.

Агрофирма КриММ — флагман регионального агропромышленного комплекса. За четверть века из небольшого фермерского хозяйства она превратилась в крупнейший холдинг и получила известность далеко за пределами Тюменской области. Она входит в число лидеров России по производству семенного картофеля. Продукцию компании можно встретить в разных регионах страны и за ее пределами. По многим направлениям она была в числе пионеров. Одними из первых начала внедрять передовые технологии в сельском хозяйстве. В 2016 году 53% картофеля в Тюменской области произвела компания КриММ, 25% семенного картофеля по России — это КриММ.

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Теги: Владимир Якушев , господдержка , инвестиционный проект , КриММ , новое производство , Упоровский район

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