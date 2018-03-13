Сборная России поднялась на второе место по медалям Паралимпиады

фото Паралимпийского комитета России

Российские спортсмены завоевали семь медалей (два золота, три серебра и две бронзы) на Паралимпиаде в Пхенчхане на 13 марта.

Золотые медали принесли горнолыжник Алексей Бугаев в суперкомбинации и биатлонистка Екатерина Румянцева в индивидуальной гонке в классе "стоя". Серебряные медали на счету биатлонисток Анны Милениной (индивидуальная гонка), Марты Зайнуллиной (гонка на 10 км в классе "сидя") и Михалины Лысовой (гонка на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения). Бронзу взяли биатлонистка Ирина Гуляева (гонка на 10 км в классе "сидя") и горнолыжник Валерий Редкозубов (суперкомбинация).

Сборная России поднялась с четвертого на второе место в общекомандном медальном зачете. В активе команды пять золотых медалей, пять серебряных и три бронзовые. Лидирует по-прежнему команда США (6-6-5), третьей идет сборная Украины (5-4-6), сообщает "Спорт-экспресс".