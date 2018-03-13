"Транснефть – Сибирь" завершила испытания участка подводного перехода нефтепровода Холмогоры – Клин

пресс-служба АО «Транснефть-Сибирь»

Сургутское управление магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" осуществляет плановые работы по замене подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин в месте пересечения с протокой Большое Сонторово (ХМАО-Югра). Работы были начаты в январе 2018 года, на текущий момент завершены гидравлические испытания участка трубопровода.

Техническое перевооружение проводится в соответствии с программой развития акционерного общества. Общая протяженность заменяемого участка составляет 645 метров, длина дюкера (подводной части нефтепровода) – 258 метров.

Укладка трубопровода в русловой части протоки выполнена методом протаскивания дюкера по дну подводной траншеи. Впервые в АО "Транснефть – Сибирь" осуществлена протяжка дюкера в обетонированной трубе. Данный метод позволяет защитить трубопровод от механических повреждений, что повышает экологическую безопасность водного объекта при эксплуатации магистрали, и исключает потребность в установке пригрузов. Также произведена сварка береговых участков трубопровода, балластировка, ведется обратная засыпка траншеи.

Техническое перевооружение подводного перехода МН Холмогоры – Клин через протоку Большое Сонторово проводится в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь". Работы ведут в соответствии с графиком, их окончание запланировано на октябрь 2018 года.