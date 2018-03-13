Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

rosleshoz.gov.ru

Геодезический знак рухнул на мужчину в Тазовском районе на Ямале, когда он пытался срубить его на дрова, мужчина скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, два жителя Находкинской тундры утром 12 марта 2018 года, обнаружив в районе реки Мессо-Яха деревянное сооружение геодезической сети, решили срубить его на дрова. В процессе рубки конструкция сооружения обрушилась на одного из мужчин. От полученных телесных повреждений мужчина 1946 года рождения скончался на месте происшествия.

На место происшествия, расположенного в 120 км на северо-восточном направлении от п. Тазовский выехали следователи. После осмотра места происшествия, они опросили свидетеля. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. Полицейские ОМВД России по Тазовскому району устанавливают собственника уничтоженного геодезического объекта.