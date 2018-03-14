В Тюмени полицейские раскрыли кражу по следам от ботинок

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Кражу кабеля с десяти вагонов удалось раскрыть полицейским по следам ботинок.

В конце февраля в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в парке отстоя поездов на станции Тюмень с нескольких вагонов срезан кабель.

При осмотре места происшествия эксперт-криминалист обнаружил четкие следы от ботинок. Полицейские изготовили по одному из следов гипсовый отпечаток, по которому сотрудники уголовного розыска начали поиск похитителя.

Под подозрение попали двое сотрудников, обслуживающих вагоны на станции Тюмень, один из которых многократно судим за кражи.

Проверка показала, что 24 февраля 2018 года находясь на смене мужчины, при помощи подручных инструментов срезали штепсель с кабелем с десяти вагонов, находящихся на 13 пути парка отстоя на станции Тюмень. После этого вывезли похищенное в пункт приема металла, выручив 3 тыс. 600 рублей. Деньги потратили на собственные нужды. Общий ущерб составил более 63 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.