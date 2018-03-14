Владимир Якушев: важно формировать культуру социальных лифтов

admtyumen.ru

О работе с молодежью в регионе рассказал участникам форума "Россия - страна возможностей" губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По его мнению, воспитывать лидеров надо еще до того, как будущие управленцы и политики покинут стены университета.

"Молодежная политика не может строиться без развития образования, искусства, спорта и других направлений. Мы видим, насколько серьезное внимание уделяют этому на федеральном уровне, и сами много работаем в этом направлении. Важно, что мы формируем в стране культуру социальных лифтов. В СССР социальные лифты работали достаточно неплохо, но в постсоветский период произошло полное разрушение этой системы", - напомнил он присутствующим.

Владимир Якушев сообщил, что в Тюменской области есть масса проектов, где ведут будущих лидеров. "При всех органах госвласти и в муниципалитетах формируется резерв, где мы отсматриваем молодежь, работаем со студентами. Есть большое число общественных структур, что касается бизнеса - это школа инновационного мышления и другие проекты, где мы помогаем создавать бизнес и продвигать его", - отметил он.

На вопрос о том, какие возможности есть в Тюмени у молодых предпринимателей, губернатор напомнил, что регион входит в число самых инвестиционно продвинутых. Он пригласил всех присутствующих в зале начать свое дело или развивать уже существующий бизнес в Тюменской области.

"Мы серьезно задумались над созданием аналога конкурса "Лидеры России" в своем регионе. Такие поручения я уже дал и мы планируем сделать что-то подобное", - заверил Владимир Якушев участников форума.

Напомним, 14 марта в Москве начал работу Всероссийский форум "Россия – страна возможностей". Он объединил перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников – кадровую и интеллектуальную элиту России. В течение дня более 6 тыс. участников, представляющих 14 проектов открытой платформы "Россия – страна возможностей", посетят 31 площадку: офисы госкорпораций и ведомств, крупных частных компаний, образовательные, культурные и спортивные учреждения. Среди участников - 75 представителей Тюменской области.

Дарья Казакова