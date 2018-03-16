Финалисты Tyumen Cyber Fest сыграют на компьютерах от HYPERPC

Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия"

Пять дизайнерских компьютеров от фирмы HYPERPC предоставили киберспортсменам для финальных игр фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018, который пройдет в легкоатлетическом манеже в Тюмени 17 и 18 марта.

Компьютеры в четверть миллиона рублей за каждый привезли в Тюмень специально для турниров. Именно на них сыграют финалисты. Для решающих боев в ход пойдут большие мониторы с частотой 165 Гц.

"Это самое мощное оборудование – дизайнерские авторские компьютеры, многие из них с водяным охлаждением. Мне кажется, HYPERPC впервые выезжает для проведения турнира на такое далекое расстояние со своими авторскими компьютерами", - заметил организатор тюменского киберфеста Роман Чуйко.

Такая техника позволяет создать максимальные настройки в игре. Она также дает другую картинку и скорость отклика. "Финалисты будут играть на ультра настройках, когда можно увидеть попадание пуль, как горит броня у танков, садятся птицы, дует ветер. Пятерка компьютеров от партнеров обеспечит бесперебойную работу серверов для всех игровых компьютеров фестивалей", - подчеркнул Роман Чуйко.

На проведенной экскурсии по площадке для журналистов организаторы беспрестанно повторяли фразу: "И все это бесплатно". В свободном доступе для зрителей создадут интерактивную зону и возможность участия в VR-турнире, а также два вечерних концерта с популярными рэперами Скруджи, Natan, Kan и ST.

Турнирную сетку тюменского фестиваля прошли более 3 тыс. 500 киберспортсменов. По результатам онлайн-боев в финальные игры пробились более тысячи участников. В отборочных турах в легкоатлетическом манеже примут участие команды и участники из более 70 городов России, Беларуси, Казахстана, Украины, Молдавии, Киргизии и Швеции. Масштаб потребовал большую площадку, потому решили разместить геймеров на 8 тыс. кв. м легкоатлетического манежа.

"Все эти люди должны комфортно себя ощущать и пользоваться Интернетом. У нас была задача: каждой дисциплине выделить полноценную площадку с хорошими экранами и местом для зрителей, с отличным звуком и специально оборудованными комментаторскими для трансляций игр. На каждую игру мы постарались пригласить топового комментатора", - пояснил Роман Чуйко.

Для стримеров оборудовали удаленные от игроков профессиональные комментаторские кабинки. Главным комментатором площадки World of Tanks стал известный стример и киберспортсмен, игрок команды NSS из Москвы Никита Sh0tnik Пахомов. Помогать ему будет трехкратный чемпион World of Tanks в составе команды Natus Vincere, многократный победитель лиги Wargaming.net Максим Inspirer Мазеин. Единственный в СНГ киберспортивный комментатор, специализирующийся в PUBG, Борис Starsky Старосельский возьмет на себя трансляцию этой дисциплины. Комментатором DOTA2 выступит омич Дмитрий Flunky Мешков.

Игры будут транслировать, в том числе на большой экран, расположенный в центре манежа. На сцене расположились центральный экран в 50 кв. м и два боковых экрана по 30 кв. м каждый. Финалы игр будут проходить на главной сцене.

Также комментаторы по каждой дисциплине проведут трансляции в Интернете. Свои платформы для этого предоставили партнеры мероприятия "Одноклассники" и Mail.Group. Некоторые дисциплины будут транслировать параллельно в Twitch. Прямую трансляцию двух дней Tyumen Cyber Fest 2018 проведет сайт "Мой портал".

Первый день посвятят самой популярной игре World of Tanks, главный судья – титулованный киберспортсмен Николай Абрамов. За победу сразятся четыре страны: приедут команды из России, Казахстана, Беларуси и Украины. В командном зачете за первое место геймеры получат 200 тыс. рублей и 10 тыс. игрового золота каждому. В личном зачете победителю подарят 50 тыс. рублей и 10 тыс. игрового золота. Начало турниров в 10 часов 17 марта.

Председатель тюменского областного отделения Федерации компьютерного спорта России и бессменный комментатор CyberSable Сергей Калмыков руководит судейством в дисциплине DOTA2. Главный судья игр CS: GO – киберспортивный судья третьей категории, создатель CyberSable Юрий Житник. Денежный приз за первое место в этих дисциплинах - 75 тыс. рублей.

50 тыс. рублей получат обладатели золотых медалей в дисциплинах PUBG (главный судья – руководитель проектов Cyberia Storts и КиберАрены Дмитрий Буянов) и Tekken7 (главный судья – организатор Tyumen Fighting Invitation и Tyumen Fighting Community Евгений Зеленцов).

Отметим, файтинг-игра Tekken7 пользуется особой популярностью у тюменцев - на участие в Tyumen Cyber Fest 2018 зарегистрировались около 100 киберспортсменов из Тюмени.

Лина Орлова