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Финалисты Tyumen Cyber Fest сыграют на компьютерах от HYPERPC

18:22 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Tyumen Cyber Fest 2018. Фото ИА "Тюменская линия"

Пять дизайнерских компьютеров от фирмы HYPERPC предоставили киберспортсменам для финальных игр фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018, который пройдет в легкоатлетическом манеже в Тюмени 17 и 18 марта.

Компьютеры в четверть миллиона рублей за каждый привезли в Тюмень специально для турниров. Именно на них сыграют финалисты. Для решающих боев в ход пойдут большие мониторы с частотой 165 Гц. 

"Это самое мощное оборудование  – дизайнерские авторские компьютеры, многие из них с водяным охлаждением. Мне кажется, HYPERPC впервые выезжает для проведения турнира на такое далекое расстояние со своими авторскими компьютерами", - заметил организатор тюменского киберфеста Роман Чуйко.

Такая техника позволяет создать максимальные настройки в игре. Она также дает другую картинку и скорость отклика. "Финалисты будут играть на ультра настройках, когда можно увидеть попадание пуль, как горит броня у танков, садятся птицы, дует ветер. Пятерка компьютеров от партнеров обеспечит бесперебойную работу серверов для всех игровых компьютеров фестивалей", - подчеркнул Роман Чуйко.

На проведенной экскурсии по площадке для журналистов организаторы беспрестанно повторяли фразу: "И все это бесплатно". В свободном доступе для зрителей создадут интерактивную зону и возможность участия в VR-турнире, а также два вечерних концерта с популярными рэперами Скруджи, Natan, Kan и ST.

Турнирную сетку тюменского фестиваля прошли более 3 тыс. 500 киберспортсменов. По результатам онлайн-боев в финальные игры пробились более тысячи участников. В отборочных турах в легкоатлетическом манеже примут участие команды и участники из более 70 городов России, Беларуси, Казахстана, Украины, Молдавии, Киргизии и Швеции. Масштаб потребовал большую площадку, потому решили разместить геймеров на 8 тыс. кв. м легкоатлетического манежа.

"Все эти люди должны комфортно себя ощущать и пользоваться Интернетом. У нас была задача: каждой дисциплине выделить полноценную площадку с хорошими экранами и местом для зрителей, с отличным звуком и специально оборудованными комментаторскими для трансляций игр. На каждую игру мы постарались пригласить топового  комментатора", - пояснил Роман Чуйко.

Для стримеров оборудовали удаленные от игроков профессиональные комментаторские кабинки. Главным комментатором площадки World of Tanks стал известный стример и киберспортсмен, игрок команды NSS из Москвы Никита Sh0tnik Пахомов. Помогать ему будет трехкратный чемпион World of Tanks в составе команды Natus Vincere, многократный победитель лиги Wargaming.net Максим Inspirer Мазеин. Единственный в СНГ киберспортивный комментатор, специализирующийся в PUBG, Борис Starsky Старосельский возьмет на себя трансляцию этой дисциплины. Комментатором DOTA2 выступит омич Дмитрий Flunky Мешков.

Игры будут транслировать, в том числе на большой экран, расположенный в центре манежа. На сцене расположились центральный экран в 50 кв. м и два боковых экрана по 30 кв. м каждый. Финалы игр будут проходить на главной сцене.

Также комментаторы по каждой дисциплине проведут трансляции в Интернете. Свои платформы для этого предоставили партнеры мероприятия "Одноклассники" и Mail.Group. Некоторые дисциплины будут транслировать параллельно в Twitch. Прямую трансляцию двух дней Tyumen Cyber Fest 2018 проведет сайт "Мой портал".

Первый день посвятят самой популярной игре World of Tanks, главный судья – титулованный киберспортсмен Николай Абрамов. За победу сразятся четыре страны: приедут команды из России, Казахстана, Беларуси и Украины. В командном зачете за первое место геймеры получат 200 тыс. рублей и 10 тыс. игрового золота каждому. В личном зачете победителю подарят 50 тыс. рублей и 10 тыс. игрового золота. Начало турниров в 10 часов 17 марта.

Председатель тюменского областного отделения Федерации компьютерного спорта России и бессменный комментатор CyberSable Сергей Калмыков руководит судейством в дисциплине DOTA2. Главный судья игр CS: GO – киберспортивный судья третьей категории, создатель CyberSable Юрий Житник. Денежный приз за первое место в этих дисциплинах - 75 тыс. рублей.

50 тыс. рублей получат обладатели золотых медалей в дисциплинах PUBG (главный судья – руководитель проектов Cyberia Storts и КиберАрены Дмитрий Буянов) и Tekken7 (главный судья – организатор Tyumen Fighting Invitation и Tyumen Fighting Community Евгений Зеленцов).

Отметим, файтинг-игра Tekken7 пользуется особой популярностью у тюменцев - на участие в Tyumen Cyber Fest 2018  зарегистрировались около 100 киберспортсменов из Тюмени.

Лина Орлова

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Теги: World of Tanks , киберспорт , Максим «Inspirer» Мазеин , рэпер ST , турнир , Тюмень

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