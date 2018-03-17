Россиянки завоевали серебро в лыжных гонках Паралимпиады

фото Паралимпийского комитета России

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала серебро в лыжной гонке на 7,5 км классическим стилем среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 17 марта.

Румянцева финишировала с результатом 22 минуты 13,8 секунды. Для россиянки это пятая медаль на соревнованиях в Пхенчхане - ранее она завоевала на Играх-2018 три золота и серебро. Победу одержала канадка Натали Уилки (22.12,2), бронза у еще одной представительницы Канады Эмили Янг (22.13,9). Еще одна россиянка Анна Миленина заняла четвертое место (22.32,3), Наталья Братюк финишировала 14 (26.23,1), Юлия Михеева стала 16 (27.05,4).

Россиянка Михалина Лысова завоевала серебро в лыжной гонке классическим стилем среди слабовидящих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 17 марта. Лысова с ведущим Алексеем Ивановым финишировали с результатом 22 минуты 55,6 секунды. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко (22.19,3), бронза у австрийки Карины Эдлингер (22.22,9).

Марина Галицына с ведущим Максимом Пироговым заняла четвертое место (23.34,5). Екатерина Мошковская (ведущий Артем Норин) стала шестой (24.40,4). Для сборной России эта медаль стала 22 на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.