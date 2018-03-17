FIFA утвердил использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

фото пресс-службы FIFA

Использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во всех матчах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ утверждено Советом FIFA на заседании в Боготе 16 марта.

Система видеопомощников главного арбитра использовалась в 20 различных турнирах по всему миру в течение последних двух лет, в том числе на Кубке Конфедераций FIFA 2017 и эксперимент был признан успешным. Утверждена возможность проведения четвертой замены в дополнительное время матчей плей-офф ЧМ-2018. Этот эксперимент, который проходил в различных турнирах по всему миру на протяжении последних двух лет, также признан успешным. Утверждена также возможность использования мобильного, электронного и коммуникационного оборудования тренерами в технических зонах для тренерской работы и в тактических целях.

Об остальных решениях Совета FIFA можно прочитать здесь, сообщает пресс-служба FIFA.