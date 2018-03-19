up

19.03.2018 понедельник

USD 57,4942

EUR 70,8099

В Тюмени -8..-10 С 7 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменский дзюдоист стал бронзовым призером Кубка Европы в Португалии

13:21 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Представитель Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Артур Камалов завоевал бронзовую медаль Кубка Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который проходил в португальском Коимбра 17 и 18 марта. Участниками стали 455 дзюдоистов из 25 стран мира.

Артур Камалов  выступил в самой тяжелой весовой категории более 100 кг, представленной 15 спортсменами. На пути к награде Артур провел четыре поединка, в трех из которых одержал победы над Янником Мартинсом из Мозамбика, Гильермо Кордеро Родригесом из Испании и за бронзу над Лоренцо Агро Сильвэном из Италии.

По итогам турнира сборная команда России заняла первое место в общекомандном зачете, на ее счету четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Артур Камалов , дзюдо , Кубок Европы , Португалия

Последние новости

15:10 В Тюмени пьяный гость порезал именинника
15:07 В Югре четыре человека погибли в ДТП
15:00 Эрнест Валеев отметил активность тюменцев на выборах
14:49 В Тюменской области зафиксирована беспрецедентная явка в день голосования
14:38 В продажу поступили открытки с символикой Кубка мира по биатлону
14:27 Тюменский велогонщик завоевал второе золото в Ялте
14:16 Игорь Халин назвал главных провокаторов в день голосования
14:05 Готовность "Жемчужины Сибири" к этапу Кубка мира по биатлону проверили пожарные
13:54 В Тюменском районе начальник лесоохраны вымогал взятки у лесозаготовителя
13:43 Степан Киричук: выборы подтвердили правильность курса страны и региона
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

В Тюмень приедут основные лидеры мирового биатлона

Владимир Якушев проголосовал на выборах президента России

Инфраструктуру для отдыха на тюменской набережной должны развивать предприниматели

Политика

Эрнест Валеев отметил активность тюменцев на выборах

В Тюменской области зафиксирована беспрецедентная явка в день голосования

Игорь Халин назвал главных провокаторов в день голосования

Экономика

В магазинах безлюдно, тюменцы ушли на ярмарки

"Тюменский бройлер" предлагает покупателям более двухсот наименований продуктов

Производство тюменского бензина Евро-5 начнется во втором квартале 2018 года

Общество

В продажу поступили открытки с символикой Кубка мира по биатлону

Готовность "Жемчужины Сибири" к этапу Кубка мира по биатлону проверили пожарные

Юные тюменцы отправятся на Международную олимпиаду по ментальной арифметике

Спорт

Тюменский велогонщик завоевал второе золото в Ялте

Тюменский дзюдоист стал бронзовым призером Кубка Европы в Португалии

Для зрителей Кубка мира по биатлону в Тюмени откроют теплые шатры

Происшествия

В Тюмени пьяный гость порезал именинника

В Югре четыре человека погибли в ДТП

В Тюменском районе начальник лесоохраны вымогал взятки у лесозаготовителя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+