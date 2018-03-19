Тюменский дзюдоист стал бронзовым призером Кубка Европы в Португалии

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Представитель Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Артур Камалов завоевал бронзовую медаль Кубка Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который проходил в португальском Коимбра 17 и 18 марта. Участниками стали 455 дзюдоистов из 25 стран мира.

Артур Камалов выступил в самой тяжелой весовой категории более 100 кг, представленной 15 спортсменами. На пути к награде Артур провел четыре поединка, в трех из которых одержал победы над Янником Мартинсом из Мозамбика, Гильермо Кордеро Родригесом из Испании и за бронзу над Лоренцо Агро Сильвэном из Италии.

По итогам турнира сборная команда России заняла первое место в общекомандном зачете, на ее счету четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо".