Тюменская энергосбытовая компания предоставляет возможность клиентам реструктуризировать свою задолженность

Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Возможность реструктуризировать свою задолженность за потребленную электрическую энергию на условиях коммерческого кредита предоставляет клиентам АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Как сообщает пресс-служба компании, для этого организациям-потребителям электроэнергии необходимо заключить соглашение, которое предполагает временную отсрочку оплаты потребленного ресурса, а также наличие графика выплат, неукоснительное соблюдение которого является одним из важнейших условий документа: задержка выплат приведет к его расторжению, а четкое их соблюдение, наоборот, может повлиять на дальнейшее предоставление рассрочки на льготных условиях.

Предложение энергосбыта о реструктуризации задолженности на условиях коммерческого кредитования является хорошей возможностью погасить долги для предприятий и организаций региона: ее уже оценили клиенты АО "ТЭК" в ХМАО-Югре и Тюменской области.

"Энергосбытовая компания в отношении неплательщиков проводит комплекс мероприятий по истребованию задолженности. Крайней, но в то же время наиболее эффективной мерой воздействия на должника является ограничение режима подачи электрической энергии. При этом мы понимаем, что у ряда предприятий возможны временные проблемы по оплате за потребленный ресурс, обусловленные множеством внутренних и внешних факторов. Мы готовы к диалогу по реструктуризации задолженности и не применению крайних мер в отношении таких должников, — объясняет заместитель генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках АО "Тюменская энергосбытовая компания" Александр Титаренко. — В связи с этим решение о предоставлении им рассрочки можно назвать оптимальным: предприятия равными частями оплачивают как текущие счета, так и накопленную задолженность, включая проценты в оговоренные соглашением сроки".

Обратиться с запросом на реструктуризацию долга можно в Тюменскую энергосбытовую компанию по адресу регистрации предприятия. На услугу могут претендовать даже клиенты, в отношении которых действует ограничение режима потребления электроэнергии: при заключении соответствующего соглашения подача электричества будет возобновлена.