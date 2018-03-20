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Тюменская энергосбытовая компания предоставляет возможность клиентам реструктуризировать свою задолженность

15:00 20 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Возможность реструктуризировать свою задолженность за потребленную электрическую энергию на условиях коммерческого кредита предоставляет клиентам АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Как сообщает пресс-служба компании, для этого организациям-потребителям электроэнергии необходимо заключить соглашение, которое предполагает временную отсрочку оплаты потребленного ресурса, а также наличие графика выплат, неукоснительное соблюдение которого является одним из важнейших условий документа: задержка выплат приведет к его расторжению, а четкое их соблюдение, наоборот, может повлиять на дальнейшее предоставление рассрочки на льготных условиях.

Предложение энергосбыта о реструктуризации задолженности на условиях коммерческого кредитования является хорошей возможностью погасить долги для предприятий и организаций региона: ее уже оценили клиенты АО "ТЭК" в ХМАО-Югре и Тюменской области.

"Энергосбытовая компания в отношении неплательщиков проводит комплекс мероприятий по истребованию задолженности. Крайней, но в то же время наиболее эффективной мерой воздействия на должника является ограничение режима подачи электрической энергии. При этом мы понимаем, что у ряда предприятий возможны временные проблемы по оплате за потребленный ресурс, обусловленные множеством внутренних и внешних факторов. Мы готовы к диалогу по реструктуризации задолженности и не применению крайних мер в отношении таких должников, — объясняет заместитель генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках АО "Тюменская энергосбытовая компания" Александр Титаренко. — В связи с этим решение о предоставлении им рассрочки можно назвать оптимальным: предприятия равными частями оплачивают как текущие счета, так и накопленную задолженность, включая проценты в оговоренные соглашением сроки".

Обратиться с запросом на реструктуризацию долга можно в Тюменскую энергосбытовую компанию по адресу регистрации предприятия. На услугу могут претендовать даже клиенты, в отношении которых действует ограничение режима потребления электроэнергии: при заключении соответствующего соглашения подача электричества будет возобновлена.

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Теги: Тюменская энергосбытовая компания

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