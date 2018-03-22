Тюменские биатлонисты лидируют на первенстве России

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Тюменские команды одержали победы в эстафетных гонках на юношеском первенстве России в Екатеринбурге 22 марта.

Лучшими среди юношей были Виктор Белов, Роман Рассказов и Алексей Огорелков, а среди девушек не было равных Ксении Шнейдер, Ольге Копниной и Дарье Сидоровой, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.