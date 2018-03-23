Симон Дестьё поделился впечатлениями от спринта

Фото ИА "Тюменская линия"

Француз Симон Дестьё, завоевавший серебро в спринте на финале Кубка мира в Тюмени 22 марта, поблагодарил болельщиков за поддержку на пресс-конференции по итогам гонки.

"Болельщики здорово поддерживали биатлонистов. Мне очень понравилась поддержка трибун. Я впервые в Тюмени и здесь отличный стадион", - сказал он.

Комментируя спринт, Симон Дестьё отметил, что гонка была тяжелой, но старался на "Жемчужине Сибири" показать хороший результат. "Очень рад, что сумел взять медаль в спринте, хотя к концу сезона уже накопилась усталость. Много сил отдал на Олимпиаде, где удалось в смешанной эстафете в рядах сборной Франции завоевать золотую награду. Поэтому считаю сезон для себя удачным", - подчеркнул он.

По словам Дестьё, впереди в Тюмени еще две гонки – пасьют и масс-старт: "Буду и в них стараться выступить достойно".

Напомним, что первое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира занял Мартен Фуркад, третье — швед Фредрик Линдстрём.

Самым скорострельным на гонке стал австриец Симон Эдер, а из россиян лучшее время стрельбы — у Дмитрия Малышко.