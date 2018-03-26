Тюменские семьи тратят материнский капитал на дошкольное образование

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282 заявления от обладателей сертификата на материнский капитал подано в отделение ПФР Тюменской области на обучение детей на сумму более 8,6 млн рублей, из них на содержание ребенка в детском саду 198 заявлений на сумму более 4,3 млн рублей.

По информации отделения ПФ, с 1 января 2018 года произошел целый ряд значимых дополнений в реализации программы материнского (семейного) капитала. Одно из новшеств касается использования средств материнского капитала на дошкольное образование детей и на оплату расходов, связанных с его получением. С 2018 года возможна оплата детского сада в любое время со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата, то есть не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребенка, если он посещает дошкольное учреждение или на другие платные образовательные услуги. При этом у организации осуществляющей образовательную деятельность должна быть лицензия (право) на оказание образовательных услуг.

Для оплаты образования детей в других образовательных учреждениях (школах, ссузах и вузах), как и прежде, нужно дождаться достижения ребенком трехлетнего возраста. Помимо этого, смягчены требования к учебным заведениям: теперь для того, чтобы направить средства материнского капитала на получение образования, государственная аккредитация не требуется, достаточно действующей лицензии на ведение образовательной деятельности. Напомним, размер материнского (семейного) капитала составляет 453 тыс. 026 рублей.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. Телефон горячей линии 56-25-00.