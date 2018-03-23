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ВТБ снижает ставки по ипотеке

19:10 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта ВТБ

ВТБ запускает акцию со сниженными ставками по ипотеке. Клиенты смогут оформить ипотечный кредит от 8,8% годовых. Предложение действует до 31 мая 2018 года.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, оформить ипотечный кредит по программе "Больше метров – меньше ставка" теперь можно под 8,9%. Клиенты могут воспользоваться предложением в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м. включительно. 

По кредиту на рефинансирование ипотеки в другом банке ставка снижена до 9% для зарплатных клиентов Группы ВТБ, до 9,3% - для клиентов других банков.

Ипотечный кредит на цели рефинансирования ипотеки в другом банке по ставке 8,8% доступен зарплатным клиентам банка в рамках специальной программы "Люди дела", которой могут воспользоваться работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления.

По программе "Ипотека для военных" ставка снижена до 9,3% годовых, при этом максимальная сумма кредита для военнослужащих увеличена до 2,435 млн рублей. 

По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 43%. Ипотечный портфель банка на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.

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Теги: ВТБ

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