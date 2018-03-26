В Тюмени директор мебельной фирмы не платил зарплату дизайнеру

Фото ИА "Тюменская линия"

Руководителя коммерческой организации, обвиняемого в невыплате зарплаты, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, с января по май 2017 года руководитель мебельной компании "Аврора" не платила зарплату менеджеру – дизайнеру организации. Сумма долга по зарплате составила более 53 тыс. рублей.

В ходе следствия ущерб работнику возмещен в полном объеме, заработная плата выплачена. Ранее к уголовной ответственности директор не привлекалась, в связи с чем ей грозит судебный штраф.