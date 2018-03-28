Компания СИБУР активно закупает отечественное оборудование

Фото ИА "Тюменская линия"

До 80% увеличится доля отечественного оборудования в общем объеме закупок компании СИБУР в 2018 году. Об этом сообщил директор центра "Надежность и ремонт" Эдуард Гершман, общаясь с журналистами в кулуарах ежегодного совещания СИБУРа по импортозамещению, которое состоялось в Тюмени.

"В 2017 году доля отечественного оборудования в наших закупках составляла около 60 процентов. Реализуя программу импортозамещения, компания в прошлом году сэкономила сотни миллионов рублей. Значительная часть экономического эффекта приходится на Тобольскую промышленную площадку", - отметил Эдуард Гершман.

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова, промышленные предприятия региона в 2017 году заключили с компанией СИБУР 470 контрактов на поставку оборудования и оказание услуг на общую сумму более 14 млрд рублей.

"СИБУР - надежный партнер Тюменской области. Компания реализует в регионе масштабные инвестиционные проекты и создает новые рабочие места. Сегодня на предприятиях СИБУРа в Тобольске трудятся более 3,3 тысячи человек. Кроме того, на строительстве завода "ЗапСибНефтехим"работают более 20 тысяч человек. Объем инвестиций в строительство этого предприятия превысит 500 миллиардов рублей, в результате будет создано около 1,2 тысячи рабочих мест", - рассказал Леонид Остроумов.

В ежегодном совещании компании СИБУР по импортозамещению приняли участие более 45 производителей оборудования, в том числе представители тюменских предприятий.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко