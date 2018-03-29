Губернатор: при выявлении нарушений необходимо их реально и в кратчайшие сроки устранить

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru

Накануне в Тюменской области начались внеплановые проверки пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных центров, а также других мест с массовым пребыванием людей. Их инициировала Генеральная прокуратура после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Аналогичное поручение дал губернатор Владимир Якушев 26 марта.

В срок до 20 апреля в регионе предстоит проверить более 200 таких объектов, доложил губернатору Владимиру Якушеву начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин. Одновременно тщательно проверят учреждения культуры и спорта, детские досуговые организации.

28 марта сотрудники прокуратуры Тюменской области и регионального ГУ МЧС осмотрели пути эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава) и другие аспекты обеспечения пожарной безопасности ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Залы кинотеатра обследовали на наличие материалов, способных при горении выделять угарный газ. 29 марта состоялась проверка еще двух крупных торгово-развлекательных центров.

Надзорные органы особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу системы оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, знание персоналом действий в случае возникновения пожара.

"При выявлении нарушений необходимо их реально и в кратчайшие сроки устранить, – потребовал губернатор, - никто не вправе подвергать риску жизни людей".

Работа продолжается.