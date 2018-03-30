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Тюменские отличники ГТО получат наклейки на автомобиль

17:32 30 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: группа "ГТО в Тюмени" vk.com

Новую акцию "ГТО рулит!" запускает в Тюмени городской департамент по спорту и молодежной политике. Суть ее в том, чтобы автомобили тюменцев, имеющих знаки отличия по выполнению нормативов ГТО, тоже были отмечены.

Наклейка в виде знака отличия даст возможность тем, кто уже успешно справился с нормативами, компенсировать долгое время ожидания знака и заявить о своем успехе здесь и сейчас с помощью серии автомобильных наклеек с соответствующими знаками отличия (золото, серебро, бронза). Размер наклеек составляет 12х12.

Использовать наклейки могут не только автомобилисты - украсить можно канцелярские изделия, рюкзаки, сумки, зеркала, шкафы и другие предметы.

Чтобы получить подарок, нужно быть подписчиком группы "ГТО в Тюмени" в соцсети "ВКонтакте", сделать репост соответствующей записи, написать в комментариях, на какой знак отличия претендуете, распечатать в личном кабинете официального сайта ВФСК "ГТО" информацию о выполнении нормативов на определенный знак.

Забрать наклейки можно по адресу: ул. 50 лет Октября, 46 по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени. 

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Теги: ГТО

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