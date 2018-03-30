Пошаговые инструкции выхода на экспорт разработали для предприятий региональные власти

admtyumen.ru

Приоритетные отрасли для наращивания экспорта получают всестороннюю поддержку со стороны правительства Тюменской области. Кропотливая работа по продвижению тюменской продукции на внешние рынки ведется не один год. Об этом в интервью журналу "Эксперт-Урал" рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"По каждой отрасли состоялись рабочие встречи с предпринимателями, выявлены существующие трудности и определена необходимая помощь. В течение года предприниматели проходили обучение по образовательной программе Российского экспортного центра и на курсах делового английского языка, получали консультации специалистов регионального Центра поддержки экспорта и Торгово-промышленной палаты Тюменской области, принимали участие в бизнес-миссиях, международных выставках и b2b встречах с зарубежными партнерами в рамках визитов иностранных делегаций", - отметил он.

Наиболее активно в работу включились предприятия деревообрабатывающей сферы, пищевой промышленности и АПК, а также производители изделий из синтетических материалов.

"Для заинтересованных компаний разрабатывалась пошаговая инструкция выхода на экспорт с учетом отраслевой принадлежности товара и страны назначения. На сегодняшний день по этим отраслям создано 189 дорожных карт по 27 товарным позициям в разрезе семи стран", - пояснил Якушев.

В итоге, сумма экспортных контрактов, заключенных тюменскими малыми и средними предприятиями, при поддержке Центра поддержки экспорта в 2017 году составила почти 2 млн долларов. Всего заключен 31 экспортный контракт, в 2016 году их было 18.

В 2017 году основные экспортные поставки товаров осуществлялись в 76 стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Германия является одним из основных европейских партнеров — и в экономическом сотрудничестве, и в гуманитарном. Судите сами: в 2017 году соглашению о сотрудничестве Тюменской области с Нижней Саксонией исполнилось 25 лет. Вы знаете, что в регионе успешно работают предприятия с немецкими инвестициями: Кнауф, Динаэнерджетикс, Шаттдекор, Бентек. Совместно с академией "Дойла Нинбург" реализуется проект по дуальному образованию в подготовке кадров для сельского хозяйства, организуются студенческие обмены и курсы повышения квалификации для преподавателей немецкого языка. Представители ФРГ — и бизнеса, и дипмиссий — активно участвовали в неделе инноваций, Дне экспортера", - рассказал тюменский губернатор.

По словам Владимира Якушева, Франция также входит в число основных внешнеторговых партнеров. Успешные совместные проекты — Ялуторовский молочный комбинат, завод по производству высокотехнологичных энергоэффективных насосов и завод по производству комплектующих для перфорационных систем Шлюмберже, а также один из крупнейших учебных центров Сибири.