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Демьянское нефтяное месторождение - в числе крупнейших открытий

16:01 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото НАО "СибНАЦ"

Демьянское нефтяное месторождение на юге Тюменской области вошло в число крупнейших открытий 2012-2016 годов. Об этом в канун Дня геолога, который отмечается в первое воскресенье апреля, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"В 2017 году было открыто 75 месторождений углеводородного сырья, предварительный прирост запасов за счет геологоразведочных работ составил по жидким углеводородам 550 млн т., по газу – 890 млрд м3. Это соответствует и плану, и нашим ожиданиям", – отметил министр.

В ближайшие годы геологоразведочные работы за счет федерального бюджета будут сконцентрированы в пределах пяти первоочередных нефтегазоперспективных зон. В их числе - Озинско-Алтатинская (юго-восток Саратовской области), Юганско-Колтогорская, Карабашская (Ханты-Мансийский автономный округ) , Гыдано-Хатангская (от Обской губы на западе до Хатангского залива на востоке), Аргишско-Чунская (Восточная Сибирь) . По результатам этих работ, по данным министерства природных ресурсов и экологии, может быть получен прирост подготовленных и локализованных ресурсов углеводородов в объеме 2,7 млрд. тонн условного топлива (т.у.т).

2017 год – год 70-летия тюменской геологии. 15 января 1948 года министр геологии СССР Илья Ильич Малышев подписал приказ об организации в составе Главнефтегеологии двух нефтеразведочных экспедиций – в Тюмени и в Новосибирске. Этот документ дал старт геолого-геофизическим исследованиям в Западной Сибири и положил начало истории тюменской геологии.

За эти годы на тюменской земле были открыты несколько сотен месторождений нефти, газа и газоконденсата. Среди них – уникальные - Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Ямбургское. Создан мощный производственный комплекс, благодаря которому и сейчас есть возможность не только обеспечивать углеводородами Россию, но и экспортировать нефть и газ в зарубежные страны.

В юбилейный год выйдет книга, посвященная 70-летию тюменской геологии. В конце лета в Тюмени откроют сквер Героя Социалистического труда Льва Ровнина, утвердят проект монумента "Первооткрывателям".

Главные праздничные события юбилейного года пройдут в апреле и будут приурочены ко Дню геолога, однако насыщенным обещает быть весь год.

Борис Олейник

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Теги: геология , День геолога , добыча газа , добыча нефти , месторождения

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