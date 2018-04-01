В Западную Сибирь идет баженовская свита

Фото НАО "СибНАЦ"

Разработка баженовской свиты имеет стратегическое значение для развития отечественной нефтяной отрасли, обеспечения ее глобальной конкурентоспособности и устойчивого развития на долгосрочную перспективу. Об этом в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль" в канун дня геолога заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Как известно, ресурсы нетрадиционных источников углеводородного сырья на порядок превышают ресурсы традиционных. Их потенциал очень велик, поэтому опережающее изучение нетрадиционных углеводородов является неотложной задачей для формирования резерва ресурсов России, - подчеркнул он, - Однако сложность коллекторско-емкостных свойств баженовской свиты, ее недостаточная изученность требуют применения уникальных технологий и оборудования".

Сегодня практически все добывающие компании, по словам министра, проводят исследовательские и опытные работы по поиску и апробации новых технологий. Это не простая задача, но решаемая, так что создание комплекса отечественных технологий для эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти баженовских отложений представляется вполне реальным.

В 2016 году завершен государственный контракт "Дифференцированная оценка перспектив нефтеносности баженовской свиты Западно-Сибирской НГП (нетрадиционные источники сланцевой нефти). В результате выполнения этой работы получены новые данные о перспективах отложений баженовской свиты, - отметил министр, - Проведена оценка начальных геологических ресурсов нефти с учетом их локализации по свойствам нефти. Суммарная оценка составила 9,6 млрд тонн извлекаемых ресурсов, в том числе 5,4 млрд.тонн легкой подвижной нефти".

Тюменский ученый, член-корреспондент РАН, директор НИИ геологии и природных ресурсов, профессор ТюмГНГУ Иван Нестеров большую часть своей научной работы посвятил изучению баженовской свиты, выявленной на территории около миллиона квадратных километров в Западной Сибири.

В 1970 годах поисковое бурение скважин на нефть в Западной Сибири привело к открытию нового нефтеносного объекта — Баженовской свиты. В нескольких скважинах в районе месторождения Большой Салым получили большие фонтанные притоки нефти (до 2,5 тыс. тонн нефти в сутки). Было пробурено и испытано большое количество скважин на Баженовскую свиту.

"Я много раз говорил, что будущее – за добычей нефти из битуминозных глин. Однако для этого нужны другие технологии, другой подход, - говорит он в своих интервью, - Нефть баженовской свиты все называют трудноизвлекаемой. А я рассуждаю так: если бы весь мир сначала добывал нефть из глины, а потом бы случайно открыли Самотлор, то нефтяники сказали бы так же: "Как тяжело извлекать нефть из песчаников!"

Сегодня отечественная геологоразведка, по мнению Сергея Донского, готова к поиску и разведке таких ресурсов.

В Ханты-Мансийском автономном округе уже несколько лет работает технологический центр "Бажен", представляет собой уникальную площадку, объединяющую крупнейшие нефтяные структуры, а также ведущих разработчиков инноваций и производителей оборудования. Здесь есть все необходимые для успешной деятельности разработки, имеются научные их обоснования, перспективный потенциал кадров и великолепные производственные мощности. Сложнейшая системная работа дала отличный результат.

Борис Олейник