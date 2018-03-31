Снижение зависимости отечественного АПК от импортных семян обсудили в Москве

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Представители агрофирмы КРиММ приняли участие в совещание по вопросу научно-технического развития сельского хозяйства, которое прошло в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Ключевым вопросом, по мнению аграриев, становится снижение зависимости отечественного АПК от импортных семян.

По словам генерального директора агрофирмы КРиММ Геннадия Рязанова, сейчас в нашей стране используются порядка 300-350 сортов картофеля.

"Сортов может быть сколько угодно много, основная проблема не в отсутствии разнообразия, а в выращивании чистых семян, соблюдении всех технологий, которые дают большой урожай и качество. Хорошо, что на совещании меньше говорили о теориях, а больше о практике, которая должна быть направлена на увеличении товарного производства семян. У нас в агрофирме ведется постоянная работа по улучшению качества", - пояснил он.

Всего по направлению "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" подготовлено 26 комплексных научно-технических проектов, куда входит и агрофирма КРиММ. К реализации проектов подключатся 12 аграрных вузов.