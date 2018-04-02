Тюменская компания получит заем Фонда развития промышленности

arsprom.ru

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем тюменской компании "АРС-Пром". Предприятие закупит оборудование для производства конструкций из металла, необходимого для строительства быстровозводимых зданий.

Компания "АРС-Пром" стала одним из шести российских предприятий, которым ФПР одобрил займы на проекты в Ленинградской, Новосибирской, Тульской, Омской и Свердловской областях. Общая стоимость их реализации превысит 1,9 млрд рублей, из которых займы ФРП составят 964 млн рублей.

Так, тульскому предприятию "Полема" одобрен заем в размере 499 млн рублей по программе "Станкостроение". Предприятие наладит выпуск заготовок из прессованного металлического порошка, которые используются при производстве станков, а также в других отраслях промышленности. Сегодня российский рынок испытывает потребность в заготовках из порошковых сталей, которые не выпускаются отечественными производителями, а закупаются в полном объеме за рубежом, в основном в Европе.

Компания "Гесер" из Ленинградской области одобрен заем по программе "Комплектующие изделия" для создания импортозамещающего производства упрочненного стекла для судовых иллюминаторов. По данным компании, в настоящее время доля импорта аналогичного стекла на российском рынке составляет до 70%.

Два проекта получили одобрение Экспертного совета по программе "Лизинговые проекты". Предприятие "Сибирский КХП" из Омской области планирует лизинг оборудования по производству рассыпных и гранулированных кормов для животных, а

Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон, сообщает пресс-служба Минпромторга.