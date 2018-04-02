В Тюменской области продолжится финансирование жилищных программ

фото ИА "Тюменская линия"

Исполнение поручений губернатора Владимира Якушева рассмотрели на заседании президиума регионального правительства 2 апреля. По итогам Совета по приоритетным проектам в Тюменской области "Ипотека и арендное жилье" глава региона поручил подготовить и представить на рассмотрение план по вводу жилья на 2018-2020 годы, разработанный совместно со строительными и риэлтерскими компаниями, финансовыми институтами.

Заместитель губернатора Евгений Заболотный проинформировал, что по результатам анализа выданных разрешений на строительство, ввод жилья суммарно в ближайшие три года запланирован в объеме 4 млн 190 тыс. кв. м. Из них 1 млн 250 тыс. в 2018 году, 1 млн 400 тыс. в 2019 и 1 млн 540 тыс. кв. м в 2020 году. Из общего объема жилья 63% - это многоэтажные дома. Малоэтажное строительство составит около 37% ежегодно.

Еще одно поручение главы региона касалось решения задачи по переселению граждан и ликвидации аварийного жилья признанного таковым до 1 января 2016 года. Евгений Заболотный доложил, что исполнение программы идет по плану. Благодаря системной работе на сегодняшний день в регионе в девяти из 26 муниципальных образований аварийный фонд отсутствует. Это Армизонский, Исетский, Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Упоровский, Юргинский и Ялуторовский районы.

В 2017 году удалось полностью расселить аварийный фонд еще в трех муниципалитетах: Абатском, Бердюжском, Казанском районах. Выделены средства для расселения всего аварийного фонда в пяти муниципальных образованиях: Ишим, Заводоуковск, Викуловский, Голышмановский, Ярковский районы. Работы здесь планируется завершить в 2018 году. Предусмотрены средства для расселения части аварийного фонда в Тюмени, Ялуторовске и Сладковском районе. По словам заместителя губернатора, к концу 2018 года останется девять крупных муниципалитетов, имеющих аварийное жилье. В основном речь идет об областной столице и Тобольске. Глава региона поручил пересмотреть финансирование этой программы на текущий год и увеличить объемы выделяемых средств на решение этого важного для людей вопроса в Тюмени, где сосредоточено большее количество таких проблемных домов.

Напомним, Тюменская область досрочно, на девять месяцев раньше назначенного указом президента срока, завершила реализацию программы расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. После этого губернатор Владимир Якушев анонсировал продление программы переселения жителей из аварийного жилья еще на пять лет, чтобы расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2016 года.

Рассмотрен и ход реализации программы по обеспечению жильем молодых семей. В 2017 году социальные выплаты предоставлены 720 молодым семьям. Глава региона поручил сохранить финансирование этой программы в 2018 году на уровне прошлого года.