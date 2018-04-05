Рынок новостроек в Тюмени изменится

Федеральная риэлторская компания "Этажи"

Ажиотаж на рынке недвижимости наблюдается в Тюмени. Об этом на открытии нового городского "Центра новостроек" рассказал директор федеральной риэлторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

"Этому способствуют три фактора: снижение ставки по ипотечному кредитованию, стабильность экономической ситуации в стране и ограничение предложения. В связи с тем, что квартир становится на рынке все меньше, стали расти цены на недвижимость. В течении пяти месяцев наблюдается стабильный рост. По сравнению с 2017 годом цены выросли уже на 10% и есть ощущение, что это не предел", - поделился он.

В "Центре новостроек" клиентам смогут показать виртуальную экскурсию по тюменским новостройкам. На большой карте можно увидеть самые крупные жилые комплексы, в которых продаются квартиры. По каждому жилому комплексу представлен отдельный стенд с краткой информацией (планировки, цены, расположение, инфраструктура и др.). Из “Центра” можно установить видеосвязь почти с любым застройщиком: получить консультацию, задать вопрос.

"У нас есть центр ипотеки, отдельно центр новостроек, но у клиентов была потребность оформить все более современно, комфортно в одном интерактивном пространстве. Из офиса до любого жилого комплекса можно доехать за 15 минут. В нашем офисе расположен многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, основные банки имеют свои представительства, от некоторых банков одобрение можно получить за два часа. Мы оперативно можем связаться с застройщиками, получить дополнительную информацию, узнать об акциях и скидках. Вопрос времени часто важен для иногородних клиентов, когда они приезжают на одни день в Тюмень и им нужно быстро оформить сделку, у нас такая возможность есть", - добавил Ильдар Хусаинов.

По словам эксперта рынка новостроек Сергея Зайцева средняя цена одного квадратного метра в Тюмени составляет около 57 тыс. 100 рублей.

"Цены на жилье в Тюмени снижались более трех лет, но уже с сентября 2017 года новостройки начали дорожать – пока плавно. Хоть объем новостроек сократился на 20%, выбор есть: в крупнейшей городской базе сейчас более 10 тыс. квартир от застройщиков. Основной объем предложений сконцентрирован в микрорайоне "Тюменская слобода" - это 18,8% всех предложений, по спросу этот район тоже лидирует - 26% всех сделок именно здесь, район Студенческого городка на втором месте по предложению - 10,2%, Мыс, Тарманы, Матмасы — 9,5%. Иногородние клиенты покупают около 30% квартир. В Тюмень активно переезжают северяне, жители Омска, Екатеринбурга, чуть меньше из Перми и Новосибирска", - отметил он.

Консультация в “Центре новостроек” - бесплатная. При покупке квартиры от застройщика риэлторская компания не берет платы за обслуживание: все сервисы и услуги “единого окна” тюменцы получают бесплатно, включая “Сертификат гарантии безопасности”.

Посетить “Центр новостроек” можно на 1 этаже торгового центра “Корона” (ул.Ленина, 38/1). Время работы в будние дни с 7 часов 30 минут до 20 часов, в выходные с 9 до 19 часов0. Подробнее по телефону (3452) 51-22-22.

Ирина Шемякина