Многодетной семье из Исетского района помогут переехать в просторный дом

Личный прием: губернатор оказал поддержку нуждающимся жителям региона. Фото: www.phototyumen.ru

Три многодетные семьи получили помощь на личном приеме губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Прием состоялся в режиме видеоконференцсвязи с многодетными семьями из Уватского, Сладковского и Исетского районов.

Многодетная пара из Уватского района воспитывает пять детей. Живут в ветхом доме, оставшемся от родителей. С 2010 года с помощью средств программы "Молодая семья" и материнского капитала строят новый на участке, выделенном администрацией. Здание подведено под крышу, осталось установить входные двери, провести электричество, смонтировать отопление, завершить отделку. Но денег на окончание строительства нет.

В семье из Исетского района девять детей. Площадь муниципальной квартиры, в которой они живут, всего 31 квадратный метр. В райцентре продается жилой дом площадью 100 квадратных метров, но собственных средств на его покупку недостаточно. По поручению губернатора семьям выделят средства на условиях социального контракта на достройку и приобретение жилья.

Еще одной семье из Исетского района, в которой 12 детей, глава региона поручил выделить средства на приобретение нового автомобиля взамен старого сломавшегося микроавтобуса.