В Губкинском осудят водителя за взятку сотруднику ГИБДД

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, обвиняемого в попытке дать взятку инспектору ДПС, осудят в Губкинском.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, на автодороге Сургут - Салехард инспектор ДПС за превышение скорости остановил автомобиль под управлением обвиняемого. Мужчина предложил инспектору взятку в 1 тыс. рублей за несоставление протокола об административном правонарушении.

Сотрудник ГИБДД не принял деньги, сообщив о случившемся в дежурную часть.

Уголовное дело направлено в суд.