Альфа-Банк делится с клиентами инструментами успеха

АО "Альфа-Банк"

Более 700 тюменских предпринимателей приняли участие в масштабном мероприятии для малого и среднего бизнеса Alfa Business Forum "Чек-листы успешных продаж", который прошел при поддержке Альфа-Банка.

"Мы хотим, чтобы наши клиенты были успешными, – поделился директор по малому бизнесу Альфа-Банка в Тюмени Евгений Козлов. – Если они воспользуются практическими советами и инструментами известных экспертов, которых мы пригласили, то эффект будет не только для бизнеса, но и для города в целом, так как это увеличит налоговые поступления в бюджет. Мы проводим для клиентов массу обучающих вебинаров, семинаров, встреч. Мы готовы подарить им кусочек успеха через те инструменты, которые используют успешные компании", - рассказал он.

В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж и интернет-продвижения поделились практическими советами, ценным опытом и рекомендациями по развитию бизнеса и эффективных продаж. Участники форума получили не только ценную информацию и реальные кейсы из российской практики от известных экспертов в сфере экономики, маркетинга, интернет-продвижения, продаж и HR, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

Гуру российского маркетинга, автор бестселлеров о личном развитии и клиентоориентированности Игорь Манн посоветовал предпринимателям ставить более амбициозные цели и ничего не жалеть для их достижения.

"Для того, чтобы быть №1 необходимо выполнять пять шагов: у вас должна быть конкретная цель, так же вы должны провести аудит самого себя и своей компании, наметить план личного и профессионального развития и главное не отклоняться от него, и тогда вы обязательно получите результат, что позволит вам реализовать продвижение и вырасти", - отметил он.

АО "Альфа-Банк"

Директор компании "Стройгарант" Тимофей Шарапов высоко оценил уровень мероприятия. "Альфа-Банк – это один из немногих банков, кто проводит подобные бизнес форумы. Информация полезная, клиенториентированая, профессиональная. Каждую минуту получал что-то полезное, и это заставляет переосмысливать свою профессиональную деятельность, подход к заказчику", - пояснил он.

Как научиться убеждать клиента, чтобы он предпочел тебя, а не конкурента, говорил соучредитель и гендиректор сервиса "Кросту" Роман Тарасенко.

"Конечно нужно сформировать конкурентоспособное уникальное коммерческое предложение. Что именно вы можете делать так, как никто не сделает? Для этого все сотрудники должны знать стратегию компании и понимать ее. Часто на практике у каждого сотрудника своя стратегия, что не позволяет увеличивать доходность фирмы", - пояснил он.

АО "Альфа-Банк"

Роман Тарасенко посоветовал найти в своем окружении любителя все критиковать - "скептическую рысь" и попросить его ответить на вопросы про коммерческое предложение: несёт оно пользу или нет, возникает ли желание купить и привлекает ли оно внимание?

Еще один спикер Сергей Азимов лучший бизнес-тренер России 2016 по результатам исследования компании "SEReputation" разобрал примеры холодных и входящих звонков, переговоры с "трудными" клиентами, основными возражениями — "У вас дорого", "Мне ничего не нужно", "Я сам перезвоню".

По словам директора по развитию компании Dream Group Левина Александра Альфа-Банк на высоком уровне проводит масштабные мероприятия для своих клиентов. "Регулярно принимаю участие в таких мероприятиях, которые организовывает Альфа-Банк. Они заряжают, мотивируют, дают новые знания и знакомства. Меня всегда интересовала тема переговоров, сегодня получил отличный инструмент от Сергея Азимова — перехват инициативы. Чтобы управлять беседой, необходимо дать развернутый ответ на вопрос клиента и задать встречный вопрос без паузы. Уверен, что этот инструмент будет работать и увеличит продажи. Обязательно все фишки и бизнесхаки буду применять на практике", - поделился он.

В рамках форума прошла уникальная сессия "Сравни себя", где эксперты оценили бизнес-проекты двух тюменских предпринимательниц.

Генеральный директор центра косметологии и коррекции фигуры Nice Time Галина Маринова призналась, что хочет, что бы в ее центре средний чек вырос на 20%.

"Услуги мы оказываем качественные, у нас у единственных в городе есть лицензия на оказание медицинских услуг, поэтому нехватки клиентов мы не испытываем. Проблема в том, что наши специалисты прошли все обучения, которые есть на рынке, но в Европе уже используют передовые методики, а у нас в Тюмени еще такого нет и нет специалистов, которые бы обучили этим методикам", - добавила она.

Эксперты давали независимую оценку и практические советы по своим направлениям.

Роман Тарасенко отметил, что проблемы звучат, как достоинства. "Вы говорите, что всему обучили своих специалистов — этому можно только позавидовать. Что касается увеличения среднего чека, попробуйте не предлагать клиенту дополнительные услуги, а изначально предлагайте полный перечень услуг и начинайте из него вычеркивать то, что по вашему мнению ему не так уж и нужно. По мнению психологов, человек не хочет, что бы у него, что-то отнимали и он будет соглашаться на все, ведь он любит себя любимого. И важно работать с социальными сетями. Ваш Instagram не работает, в нем нет наполнения. Нужно полностью изменить страницу и поработать с контентом", - порекомендовал он.

АО "Альфа-Банк"

Игорь Манн назвал конкурентное преимущество компании — это 20 летний опыт работы.

"Почему вы об этом не говорите? Это важно и вызывает доверие к компаниям, которые так давно на рынке. Форум для того, что бы помочь предпринимателям продавать, надеюсь, мы вам помогли", - подчеркнул он.

Галина Маринова согласилась со всеми замечаниями. "Будем дорабатывать. Важно получать советы от профессионалов. Рада, что приняла участие в этом форуме, он дал моральную поддержку", - отметила она.

Другому участнику сессии директору клининговой компании ООО "МПФ "Титул" Татьяне Никитиной эксперты посоветовали серьезно поработать над сайтом.

АО "Альфа-Банк"

Роман Тарасенко категорически посоветовал изменить логотип, сделать его более легким и простым.

Сама Татьяна Никитина пожаловалась на нехватку профессиональных кадров, что нет профессиональных обучающих курсов для клинеров.

Сергей Азимов в свою очередь предложил Татьяне Никитиной самой открыть обучающий центр на базе своей фирмы, чтобы готовить персонал не только для себя, но и для своих конкурентов, да еще и зарабатывать на этом.

Игорь Манн порекомендовал увеличивать престиж сотрудников, сделав для них визитные карточки, и чтобы они сами придумали название своей должности, для них это будет важно, а для компании возможность привлечь новых клиентов.

"Для меня это честь, что такие эксперты оценили бизнес, дали советы и направили в нужное русло. Обязательно воспользуемся их советами и все исправим. Такие мероприятия очень полезны для предпринимателей, актуальные темы, известные спикеры, У малого бизнеса мало помощи, в основном только проверки и контролирующие органы. Этот форум встряхнул меня, заставил посмотреть на свой бизнес по-другому, под другим углом", - заявила Татьяна Никитина.

Ирина Шемякина