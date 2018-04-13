up

13.04.2018 пятница

USD 62,0659

EUR 76,7569

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские легкоатлеты поборются за медали первенства по многоборью

08:49 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото СДЮСШОР №2

Первенство по легкоатлетическому многоборью начнется в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 14 апреля в 10 часов.

Более 70 участников в возрасте от 12 до 13 лет будут бороться за медали соревнований. Конкуренцию воспитанникам СДЮСШОР № 2  составят представители Тюменского президентского кадетского училища, ДЮСШ "НЕГЕ" и спортсмены из с. Ярково.

В программе соревнований: бег на дистанцию 60 м + прыжки в длину + 600 м; 60 м + прыжки в высоту + 600 м; смешанная эстафета 4х200 м (две девочки, два мальчика), сообщает пресс-служба СДЮСШОР №2. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: легкая атлетика , многоборье , СДЮСШОР №2 , Тюмень

Последние новости

09:21 В Доме природы откроется кабинет естествознания
09:10 Открыт прием заявок на конкурс "Мир! Человек! Мечта!"
09:00 Тюменцам расскажут о традициях и обычаях Англии
08:49 Тюменские легкоатлеты поборются за медали первенства по многоборью
08:37 Студенты, аспиранты и молодые преподаватели могут претендовать на тревел-гранты
08:25 Экскурсия "Светлое Христово Воскресенье" пройдет в музее Словцова
08:04 Тюменцев погрузят в магию книг
20:02 Тюменец убивал коллегу молотком и ножом
19:41 Сурки вышли из спячки в Московском зоопарке
19:11 Сургутская филармония модернизирует систему внутреннего освещения
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

Более ста торговых центров и учреждений проверили в регионе

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Сургутская филармония модернизирует систему внутреннего освещения

В Тюменской области увеличат площадь посевов зерновых

В России вводят механизм санации страховщиков

Общество

В Доме природы откроется кабинет естествознания

Открыт прием заявок на конкурс "Мир! Человек! Мечта!"

Тюменцам расскажут о традициях и обычаях Англии

Спорт

Тюменские легкоатлеты поборются за медали первенства по многоборью

Тобольский БК "Нефтехимик" уступил баскетболистам из Ставрополя

Александр Большунов победил в битве за Граносен

Происшествия

Тюменец убивал коллегу молотком и ножом

В Тарко-Сале сгорел старейший храм

Жительница Ишима отдала мошенникам сто тысяч рублей, чтобы спасти сына от неприятностей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+