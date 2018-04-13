Тюменские легкоатлеты поборются за медали первенства по многоборью

фото СДЮСШОР №2

Первенство по легкоатлетическому многоборью начнется в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 14 апреля в 10 часов.

Более 70 участников в возрасте от 12 до 13 лет будут бороться за медали соревнований. Конкуренцию воспитанникам СДЮСШОР № 2 составят представители Тюменского президентского кадетского училища, ДЮСШ "НЕГЕ" и спортсмены из с. Ярково.

В программе соревнований: бег на дистанцию 60 м + прыжки в длину + 600 м; 60 м + прыжки в высоту + 600 м; смешанная эстафета 4х200 м (две девочки, два мальчика), сообщает пресс-служба СДЮСШОР №2.