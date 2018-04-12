В Тарко-Сале сгорел старейший храм

фото МЧС России по ЯНАО

Пожар в храме Казанской божией матери в Тарко-Сале произошел в ночь на 12 апреля. Пострадавших нет.

По информации пресс-служба МЧС России по Ямалу, на момент прибытия пожарных расчетов огнем была охвачена вся площадь постройки размером 200 кв. метров.

В момент возникновения пожара в здании людей не было. Меньше чем за час открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Вопрос восстановления деревянного храма 1973 года постройки будет решаться на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, работающей в администрации Пуровского района.