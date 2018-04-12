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В Тюменской области увеличат площадь посевов зерновых

18:05 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Тюменские аграрии посеют сельхозкультур на площади в 1066,9 тыс. га, как и в 2017 году. Увеличится площадь посева зерновых и зернобобовых (до 683,4 тыс.га.), а также технических культур (до 52,3 тыс.га.), сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Процесс формирования структуры посевных площадей происходит в режиме онлайн и к 1 мая возможны корректировки.

Под урожай 2018 года сельхозтоваропроизводители приобрели более 63,4 тыс. тонн минеральных удобрений, что на уровне среднегодовых темпов накопления. Запланировано закупить около 97 тыс. тонн.

Кондиционность семян яровых зерновых и зернобобовых культур на март составляла 48%. Учитывая темпы подготовки семян и проведения обменных операций кондиционность семенного фонда прогнозируется не ниже уровня прошлого года. Также аграрии планируют приобрести семена кукурузы и рапса.

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Теги: аграрии , посевная кампания

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