В Тобольске пройдут открытые турниры по силовому экстриму

В Тобольске пройдут открытые турниры по силовому экстриму. Фото федерации силового экстрима Тюменской области "ВКонтакте"

Открытый турнир по силовому экстриму "Горец" начнется в Тобольске на Прямском взвозе 22 апреля в 12 часов. Соревнование пройдет под эгидой "Ассоциации российских силачей".

В турнире примут участие спортсмены старше 18 лет, в личном первенстве, в абсолютной весовой категории. Спортсмены будут состязаться в трех упражнениях.

- упражнение "Богатырский мешок": задача атлета поднять и перенести снаряд- мешок весом 150 кг. Дистанция 37 ступеней.

- упражнение "Два мешка": задача атлета поднять и перенести снаряд - два мешка по 50 кг. Дистанция 54 ступеней. Запрещается наматывать концы мешков вокруг кистей рук.

- упражнение "Медвежий захват": задача атлета поднять и перенести мешок 50 кг прямо перед собой, обхватив двумя руками прижав к туловищу. Дистанция 112 ступеней.

В 14 часов в культурно-спортивном центре "Арслан" начнется VI открытый турнир по легкоатлетическому экстриму "Царь горы". Спортсмены должны забежать по ступенькам, преодолевая препятствующие мешки, и "паутину".

Царем горы 2016 и 2017 года был Кирилл Лаптев (КМС по легкой атлетике), сообщает пресс-служба администрации Тобольска.