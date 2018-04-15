Тюменцев приглашают принять участие в чемпионате по настольному футболу

rfs.ru

Любительский турнир по настольному футболу пройдёт в Тюмени 29 апреля. Заявки на участие принимаются от людей старше 18 лет.

Как обещают организаторы, участников ждут захватывающие поединки и атмосфера спортивного праздника. Игра будет проходить в режиме "сам за себя" и "друг против друга". Предполагается, что в чемпионате примут участие более 60 игроков.

Победитель турнира получит кубок чемпиона и сертификат от партнера проекта. В день турнира тюменцы смогут сделать фотографии на память в тематических фотозонах. Старт игры назначен на 17 часов, участие в турнире бесплатное. Регистрация открыта по ссылке. Заявки принимаются до 27 апреля 2018 года.

Соревнования будут приурочены к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет "Мой портал".